Воропаев: причины увольнения Зубова — чисто спортивные. Искать никого не будем

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал отставку Сергея Зубова с поста главного тренера черноморского клуба.
«Вопрос в том, было у Зубова понимание, как исправлять ситуацию, или нет. Этот вопрос же возник не сегодня. Если бы у Зубова был план, как выправить ситуацию, и результаты были бы немного другими. От того, что поражения в одну шайбу, очков же больше не станет. Причины увольнения чисто спортивные.
На данный момент никого искать не будем, все остаются, все тренеры нас устраивают. Бересневу мы доверяем, опытный тренер. У нас есть к нему доверие, у него есть понимание ситуации, что делать. Береснев не раз занимался таким в сборной Латвии, его звали, когда всё было плохо», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 12 октября 2019
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