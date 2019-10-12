Воропаев: причины увольнения Зубова — чисто спортивные. Искать никого не будем

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал отставку Сергея Зубова с поста главного тренера черноморского клуба.



«Вопрос в том, было у Зубова понимание, как исправлять ситуацию, или нет. Этот вопрос же возник не сегодня. Если бы у Зубова был план, как выправить ситуацию, и результаты были бы немного другими. От того, что поражения в одну шайбу, очков же больше не станет. Причины увольнения чисто спортивные.



На данный момент никого искать не будем, все остаются, все тренеры нас устраивают. Бересневу мы доверяем, опытный тренер. У нас есть к нему доверие, у него есть понимание ситуации, что делать. Береснев не раз занимался таким в сборной Латвии, его звали, когда всё было плохо», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

ХК «Сочи» объявил об уходе Сергея Зубова с поста главного тренера