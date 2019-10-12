«Авангард» — «Динамо» Р: Щербак сыграет в четвёртом звене хозяев

Стали известен состав омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо», информирует команда в «Твиттере». Встреча в Балашихе состоится сегодня, 12 октября, начало матча — в 17:00 мск.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Пивцакин — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;

Манухов — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;

Спиценко, Щербак — Грачёв — Кошелев.