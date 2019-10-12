«Авангард» — «Динамо» Р: Щербак сыграет в четвёртом звене хозяев
Стали известен состав омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо», информирует команда в «Твиттере». Встреча в Балашихе состоится сегодня, 12 октября, начало матча — в 17:00 мск.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Пивцакин — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;
Манухов — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;
Спиценко, Щербак — Грачёв — Кошелев.
- 12 октября 2019
-
17:03
-
16:54
-
16:44
-
16:35
-
16:32
-
16:12
-
15:42
-
15:20
-
14:57
-
14:51
-
14:07
-
13:57
-
13:45
-
13:10
-
12:53
-
12:44
-
12:13
-
11:45
-
11:27
-
11:15
-
10:41
-
10:30
-
10:21
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:22
-
08:18
-
08:14
-
08:09
-
08:06
-
07:33
-
06:44
Партнерский контент