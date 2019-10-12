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«Авангард» — «Динамо» Р: Щербак сыграет в четвёртом звене хозяев

«Авангард» — «Динамо» Р: Щербак сыграет в четвёртом звене хозяев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известен состав омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо», информирует команда в «Твиттере». Встреча в Балашихе состоится сегодня, 12 октября, начало матча — в 17:00 мск.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Пивцакин — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;
Манухов — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;
Спиценко, Щербак — Грачёв — Кошелев.

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