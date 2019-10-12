«Динамо» М — «Автомобилист»: в воротах хозяев сыграет Ерёменко

Стали известны составы московского «Динамо» и екатеринбургского «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 12 октября, начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Волков — Миронов, Петунин — Ефремов — Кулёмин;
Огурцов, Муранов — Игумнов — Алексеев, Михайлов.
«Автомобилист»:
Коварж (Гросс);
Бодров — Мамкин, Доус — Дацюк — Мацек;
Гуркин — Василевский, Секстон — Холланд — Литовченко;
Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Голышев;
Валитов, Колесников, Обидин — Попов — Хрипунов.
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