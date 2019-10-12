«Динамо» М — «Автомобилист»: в воротах хозяев сыграет Ерёменко

Стали известны составы московского «Динамо» и екатеринбургского «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 12 октября, начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Динамо» Москва:



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Волков — Миронов, Петунин — Ефремов — Кулёмин;

Огурцов, Муранов — Игумнов — Алексеев, Михайлов.



«Автомобилист»:



Коварж (Гросс);

Бодров — Мамкин, Доус — Дацюк — Мацек;

Гуркин — Василевский, Секстон — Холланд — Литовченко;

Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Голышев;

Валитов, Колесников, Обидин — Попов — Хрипунов.