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«Динамо» М — «Автомобилист»: в воротах хозяев сыграет Ерёменко

«Динамо» М — «Автомобилист»: в воротах хозяев сыграет Ерёменко
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Динамо» и екатеринбургского «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 12 октября, начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Волков — Миронов, Петунин — Ефремов — Кулёмин;
Огурцов, Муранов — Игумнов — Алексеев, Михайлов.

«Автомобилист»:

Коварж (Гросс);
Бодров — Мамкин, Доус — Дацюк — Мацек;
Гуркин — Василевский, Секстон — Холланд — Литовченко;
Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Голышев;
Валитов, Колесников, Обидин — Попов — Хрипунов.

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