«Северсталь» — «Металлург» Мг: стали известны составы команд

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Череповце состоится сегодня, 12 октября, начало матча — в 17:30 мск.



«Северсталь»:



Хакимов (Подъяпольский);

Провольнев — Шулак, Монахов — Купцов — Лишка;

Хохлов — Хлыстов, Марковин — Алексеев — Морозов;

Кудако — Сизов, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;

Рогов, Колесников, Грачёв — Кодола — Захарчук.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Кулёмин — Локтионов — Дорофеев;

Минулин, Рожков, Авраменко — Любимов — Тимкин.