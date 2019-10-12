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«Северсталь» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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17:20 Мск
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«Северсталь» — «Металлург» Мг: стали известны составы команд

«Северсталь» — «Металлург» Мг: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Череповце состоится сегодня, 12 октября, начало матча — в 17:30 мск.

«Северсталь»:

Хакимов (Подъяпольский);
Провольнев — Шулак, Монахов — Купцов — Лишка;
Хохлов — Хлыстов, Марковин — Алексеев — Морозов;
Кудако — Сизов, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Рогов, Колесников, Грачёв — Кодола — Захарчук.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Кулёмин — Локтионов — Дорофеев;
Минулин, Рожков, Авраменко — Любимов — Тимкин.

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