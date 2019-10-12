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Валентин Пьянов забил первый гол в сезоне в 16-м матче

Валентин Пьянов забил первый гол в сезоне в 16-м матче
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий омского «Авангарда» Валентин Пьянов отметился заброшенной шайбой в первом периоде встречи с рижским «Динамо». 28-летний форвард забил первый гол в сезоне, для чего ему потребовалось 16 матчей. Во встрече продолжается первый период, счёт — 1:1.

Состав «Авангарда»:

Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Пивцакин — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;
Манухов — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;
Спиценко, Щербак — Грачёв — Кошелев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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