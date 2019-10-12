Валентин Пьянов забил первый гол в сезоне в 16-м матче

Нападающий омского «Авангарда» Валентин Пьянов отметился заброшенной шайбой в первом периоде встречи с рижским «Динамо». 28-летний форвард забил первый гол в сезоне, для чего ему потребовалось 16 матчей. Во встрече продолжается первый период, счёт — 1:1.



Состав «Авангарда»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Пивцакин — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;

Манухов — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;

Спиценко, Щербак — Грачёв — Кошелев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.