Валентин Пьянов забил первый гол в сезоне в 16-м матче
Нападающий омского «Авангарда» Валентин Пьянов отметился заброшенной шайбой в первом периоде встречи с рижским «Динамо». 28-летний форвард забил первый гол в сезоне, для чего ему потребовалось 16 матчей. Во встрече продолжается первый период, счёт — 1:1.
Состав «Авангарда»:
Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Пивцакин — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;
Манухов — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;
Спиценко, Щербак — Грачёв — Кошелев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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