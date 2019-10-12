Скудра: с уровнем мастерства «Трактора» нужно что-то делать

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвёл итоги матча с «Адмиралом» (2:3 Б).
«Очень непростой первый период, нахватали много удалений. Потом с ребятами поговорили, начали отыгрываться, но это отнимает очень много сил. Та же история – много бросков, много времени в зоне атаки, реализация моментов должна кардинально измениться. По работе и по игре у нас все неплохо, но тот уровень мастерства, который есть на данный момент в нашей команде, с ним нужно что-то делать, что-то нужно менять. Нельзя каждый вечер много атаковать и не выжимать из моментов голы. А так, ребята сражались до конца, болельщики гнали вперёд, спасибо им за поддержку.
За Никитой Тертышным следим, он на ходу, в Высшей лиге здорово выглядит, да и сегодня хорошо играл. Ищем голы, а Никита может забивать. Что случилось в первой смене? У нас была небольшая ошибка, Виртанен за воротами сыграл не с той штанги, шайба перескочила у защитника через клюшку, «Адмирал» зацепился и получил голевой момент. Пока не знаю, когда сыграет Малыхин», – передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 12 октября 2019
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