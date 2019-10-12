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Светлов: хороший и быстрый матч, доволен двумя очками «Адмирала»

Светлов: хороший и быстрый матч, доволен двумя очками «Адмирала»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился эмоциями после матча с «Трактором» (3:2 Б).

«В целом содержанием игры доволен, заработали два очка. Хороший, быстрый матч, напряженный хоккей до самых последних секунд. Ребята иногда совершают ошибки, работаем над этим», – передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Счёт был открыт уже на 21-й секунде, заброшенной шайбой отметился защитник команды гостей Александр Осипов. В концовке первого периода подопечные Сергея Светлова упрочили преимущество, шайбу в актив записал форвард Мартин Бакош. На 34-й минуте «Трактор» сократил отставание, гол на свой счёт записал защитник Дмитрий Калинин. На 57-й минуте хозяева сравняли счёт усилиями форварда Лукаша Седлака. Встреча перешла в овертайм, где не было заброшенных шайб. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий бросок сделал Олег Ломако.

«Трактор» отыгрался с 0:2, но проиграл «Адмиралу»
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