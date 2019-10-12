Генменеджер «Миннесоты» в ноябре прилетит на переговоры с Капризовым
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Билл Герин в ноябре прилетит в Москву для переговоров с нападающим ЦСКА Кириллом Капризовым, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Майкл Руссо.
Напомним, Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте в 2015 году под общим 135-м номером. Ранее игрок намекнул, что по окончании сезона намерен перебраться за океан.
22-летний Капризов — лучший бомбардир текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В 16 матчах форвард набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности "+2" и 11 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводит на льду около 16 с половиной минут за матч.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
13 хоккеистов КХЛ, которые могут уехать в НХЛ в следующем сезоне
ЦСКА может пойти по стопам СКА и лишиться половины состава.
- 12 октября 2019
-
19:00
-
18:56
-
18:31
-
18:23
-
18:19
-
17:49
-
17:35
-
17:32
-
17:31
-
17:03
-
16:54
-
16:44
-
16:35
-
16:32
-
16:12
-
15:42
-
15:20
-
14:57
-
14:51
-
14:07
-
13:57
-
13:45
-
13:10
-
12:53
-
12:44
-
12:13
-
11:45
-
11:27
-
11:15
-
10:41
-
10:30
-
10:21
-
10:01
-
09:45
-
09:30
Партнерский контент