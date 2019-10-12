Генменеджер «Миннесоты» в ноябре прилетит на переговоры с Капризовым

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Билл Герин в ноябре прилетит в Москву для переговоров с нападающим ЦСКА Кириллом Капризовым, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Майкл Руссо.



Напомним, Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте в 2015 году под общим 135-м номером. Ранее игрок намекнул, что по окончании сезона намерен перебраться за океан.



22-летний Капризов — лучший бомбардир текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В 16 матчах форвард набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности "+2" и 11 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводит на льду около 16 с половиной минут за матч.



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13 хоккеистов КХЛ, которые могут уехать в НХЛ в следующем сезоне ЦСКА может пойти по стопам СКА и лишиться половины состава.