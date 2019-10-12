Ломако: физически «Адмирал» готов, про поездку и восстановление — отмазки

Нападающий «Адмирала» Олег Ломако подвёл итоги матча с «Трактором» (3:2 Б).



«Четыре победы подряд? Всегда есть что подправить, не надо хватать ненужных удалений, которые были и у меня в том числе. Сегодня тоже могли аккуратнее сыграть, но, тем не менее, выиграли, и это хорошо, сбавлять не будем. Почему преимущество в две шайбы снова не удержали? Я думаю, всё идёт от головы, нам нужно в себе разобраться и исправить ошибки. Физически мы хорошо готовы, а про поездку и что мы восстанавливались меньше, чем соперник – это всё отмазки.



Немного давит, что наше звено не так много забрасывает, но у нас есть другие ребята, которые забивают, и мы побеждаем, это главное. Какие ощущения от первого сезона в КХЛ? По сравнению с ВХЛ колоссальная разница в скоростях, в мастерстве, вообще во всех аспектах. Мне нужно во всём добавлять, всегда есть в чём добавить.



Помогают ли братья Стрельцовы? Конечно, общаемся, что-то они мне подсказывают, что-то вместе обсуждаем, рабочая атмосфера. За «Сарыаркой» слежу, переживаю, у меня хорошие отношения и с руководством команды, и с Тамбиевым, нормально у них всё будет» — сказал Ломако в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Бурковым.

«Трактор» отыгрался с 0:2, но проиграл «Адмиралу»