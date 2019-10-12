Гол 18-летнего Дорофеева принёс «Металлургу» победу над «Северсталью»

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке потерпела поражение от магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. «Металлург» одержал победу в первом матче после отставки с поста вице-президента Геннадия Величкина, успех стал для «лисов» третьим в пяти последних встречах.



Первый гол в матче забила команда гостей, точным броском отметился защитник Максим Матушкин. В концовке второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали форвард Павел Дорофеев и защитник Илья Хохлов. Больше в матче голов забито не было.

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