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Гол 18-летнего Дорофеева принёс «Металлургу» победу над «Северсталью»

Гол 18-летнего Дорофеева принёс «Металлургу» победу над «Северсталью»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке потерпела поражение от магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. «Металлург» одержал победу в первом матче после отставки с поста вице-президента Геннадия Величкина, успех стал для «лисов» третьим в пяти последних встречах.

Первый гол в матче забила команда гостей, точным броском отметился защитник Максим Матушкин. В концовке второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали форвард Павел Дорофеев и защитник Илья Хохлов. Больше в матче голов забито не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 17:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Матушкин (Локтионов) – 03:15' (5x5)   0:2 Дорофеев (Кулёмин) – 37:33' (5x5)   1:2 Хохлов (Гераськин, Трубачёв) – 39:40' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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