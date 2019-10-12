«Северсталь» собрала третий аншлаг дома, за весь прошлый сезон их было два

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке потерпела поражение от магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2.



На арене в Череповце был аншлаг — 5583 зрителя. Это уже третий домашний аншлаг «Северстали» в текущем регулярном чемпионате, также полный стадион собирался на встречи с ЦСКА и «Салаватом Юлаевым». За весь прошлый сезон у «Северстали» было только два аншлага — на матчах со «Спартаком» и ЦСКА.



Первый гол в матче забила команда гостей, точным броском отметился защитник Максим Матушкин. В концовке второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали форвард Павел Дорофеев и защитник Илья Хохлов. Больше в матче голов забито не было.

Гол 18-летнего Дорофеева принёс «Металлургу» победу над «Северсталью»