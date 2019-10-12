Московское «Динамо» победило «Автомобилист», отыгравшись с 0:2

Московское «Динамо» в родных стенах оказалось сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 6:3.
Подопечным Владимира Крикунова не удался первый период: «Автомобилист» забросил две шайбы усилиями форварда Александра Кучерявенко и защитника Ефима Гуркина. На 24-й минуте «Динамо» сократило отставание, заброшенной шайбой отметился нападающий Микс Индрашис. За 32 секунды до второго перерыва счёт стал равным, гол на свой счёт записал защитник Егор Зайцев. На 44-й минуте гости забросили свою третью шайбу, автором которой стал Брукс Мацек. Вскоре счёт вновь стал равным, гол забил форвард «Динамо» Иван Муранов. На 54-й минуте москвичи забросили победную шайбу, её автором стал Дмитрий Яшкин. Окончательный счёт установили Игорь Полыгалов и оформивший дубль Яшкин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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