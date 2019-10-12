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Московское «Динамо» победило «Автомобилист», отыгравшись с 0:2

Московское «Динамо» победило «Автомобилист», отыгравшись с 0:2
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» в родных стенах оказалось сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 6:3.

Подопечным Владимира Крикунова не удался первый период: «Автомобилист» забросил две шайбы усилиями форварда Александра Кучерявенко и защитника Ефима Гуркина. На 24-й минуте «Динамо» сократило отставание, заброшенной шайбой отметился нападающий Микс Индрашис. За 32 секунды до второго перерыва счёт стал равным, гол на свой счёт записал защитник Егор Зайцев. На 44-й минуте гости забросили свою третью шайбу, автором которой стал Брукс Мацек. Вскоре счёт вновь стал равным, гол забил форвард «Динамо» Иван Муранов. На 54-й минуте москвичи забросили победную шайбу, её автором стал Дмитрий Яшкин. Окончательный счёт установили Игорь Полыгалов и оформивший дубль Яшкин.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кучерявенко (Белоусов) – 08:09' (5x5)   0:2 Гуркин (Секстон) – 09:05' (5x5)   1:2 Индрашис (Хиетанен, Чайковски) – 23:57' (5x5)   2:2 Зайцев (Брюквин, Индрашис) – 39:28' (5x5)   2:3 Мацек (Трямкин) – 43:20' (5x5)   3:3 Игумнов (Муранов, Миронов) – 47:09' (5x5)   4:3 Яшкин (Петерссон, Шипачёв) – 53:30' (5x5)   5:3 Полыгалов (Индрашис, Шипачёв) – 59:25' (5x5)   6:3 Яшкин (Петерссон, Шипачёв) – 59:46' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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