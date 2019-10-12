И. Воробьёв: «Металлург» выстоял на жилах, концовка смазаннная

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги выигранного гостевого матча с череповецкой «Северсталью» (2:1).



«Гол пропустили во втором периоде, в третьем не вывели шайбу пару раз, поэтому получилась такая смазанная концовка. Но ребята на жилах выстояли.



Что касается увольнения Величкина, то что здесь комментировать… Видите, мы так жмём из себя, ребята доставали, поэтому здесь понятно, с какими чувствами воспринял увольнение. Он пожал руку ребятам, пожал руку нам и всё.



Сложно сказать, на сколько выбыли Бирюков и Неколенко. Там такие травмы, что точного срока восстановления нет, может быть быстрее, может очень долго», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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