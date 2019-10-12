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Береглазов: было видно, что Величкин расстроен увольнением. Наша вина тоже есть

Береглазов: было видно, что Величкин расстроен увольнением. Наша вина тоже есть
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Металлурга» Алексей Береглазов поделился впечатлениями от победы над «Северсталью» (2:1) и прокомментировал отставку вице-президента клуба Геннадия Величкина.

«Всем тяжело, расставались тяжело. Особо даже не видел Величкина, после игры пожал руку, пожелал всем удачи. Видно, что он расстроен. Наверное, не давали нужный результат, наша вина в этом есть.

Стараемся игру переводить в зону атаки, но, наверное, в третьем периоде «Северсталь» нас немного задавила. Пришлось играть попроще, в среднюю зону выводить.

Конечно, травмы игроков заставляют идти и биться за них. И молодые ребята есть, стараемся выходить таким составом, какой есть. Нам в любом случае нужны очки», — сказал Береглазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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