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Хохлов: в лиге нет слабых команд, у «Металлурга» хороший подбор игроков

Хохлов: в лиге нет слабых команд, у «Металлурга» хороший подбор игроков
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Северстали» Илья Хохлов подвёл итоги матча с «Металлургом» (1:2).

«Неплохая игра, были моменты, могли сравнять. Вышли на игру, опасаясь соперника, первый период провели неважно. Надо было серьёзнее отнестись к игре. Были провалы, пропустили ненужные шайбы. Потом вроде переломили, но времени не хватило. Могли ещё забивать.

В лиге нет слабых команд, «Металлург» — мастеровитая команда, с хорошим подбором игроков. Они с полумомента создают и забивают, есть чему поучиться у таких команд, как «Металлург».

Поехал за ворота. Смотрю, Кошечкин немного не успевает переместиться. Бросил – залетело. Хорошо.

Над большинством работаем на каждой тренировке, стараемся, находим новые связки. С Ригой у нас получилось, сейчас не получилось. Работаем над этим, надеюсь, будет результат. Сейчас очень многое зависит от игры в неравных составах, нужно добавлять в этом компоненте, и будет намного легче», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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