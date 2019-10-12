Крикунов: у Тарасова страшное горе, надо дать ему время восстановиться

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (6:3).



«Проспали первый период, хотя вроде бы готовились. Побежали забивать куда-то, пропустили вот эти два гола. Терпели. Ерёменко играл первую игру после перерыва. Ждали мы его. Хорошо, что во втором периоде удалось исправить положение и выровнять результат. Ребята уже были настроены на эту игру и продолжали атаковать. Мы были немного свежее соперника, забили четвёртый гол, и дальше уже было полегче. На кураже забили ещё два гола.



Бочаров хорошо играет, за что его снимать и только Ерёменко ставить? В принципе, хорошо, когда в команде два вратаря. Мало ли что. Здесь травмы возможны. Нужно использовать обоих вратарей.



Мы стабилизировали состав. У нас три звена, которые мы вообще не трогаем. Только вот Моисеев дисквалифицирован, поэтому Петунин появился. Я тасовал состав по нужде, когда игроки у нас были травмированы. А сейчас особенно не трогаем никого.



У Тарасова случилось самое страшное горе, которое только возможно у человека, — мама умерла. Хотели заглушить ему это игрой, но пока не получилось. Сейчас человеку надо дать время, чтобы он восстановился. Будет он играть, куда денется», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» победило «Автомобилист», отыгравшись с 0:2