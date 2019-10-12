Крикунов: у Тарасова страшное горе, надо дать ему время восстановиться

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (6:3).
«Проспали первый период, хотя вроде бы готовились. Побежали забивать куда-то, пропустили вот эти два гола. Терпели. Ерёменко играл первую игру после перерыва. Ждали мы его. Хорошо, что во втором периоде удалось исправить положение и выровнять результат. Ребята уже были настроены на эту игру и продолжали атаковать. Мы были немного свежее соперника, забили четвёртый гол, и дальше уже было полегче. На кураже забили ещё два гола.
Бочаров хорошо играет, за что его снимать и только Ерёменко ставить? В принципе, хорошо, когда в команде два вратаря. Мало ли что. Здесь травмы возможны. Нужно использовать обоих вратарей.
Мы стабилизировали состав. У нас три звена, которые мы вообще не трогаем. Только вот Моисеев дисквалифицирован, поэтому Петунин появился. Я тасовал состав по нужде, когда игроки у нас были травмированы. А сейчас особенно не трогаем никого.
У Тарасова случилось самое страшное горе, которое только возможно у человека, — мама умерла. Хотели заглушить ему это игрой, но пока не получилось. Сейчас человеку надо дать время, чтобы он восстановился. Будет он играть, куда денется», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 октября 2019
-
20:55
-
20:46
-
20:40
-
20:37
-
20:33
-
20:29
-
20:24
-
20:22
-
20:19
-
20:15
-
19:56
-
19:49
-
19:41
-
19:37
-
19:31
-
19:29
-
19:00
-
18:56
-
18:31
-
18:23
-
18:19
-
17:49
-
17:35
-
17:32
-
17:31
-
17:03
-
16:54
-
16:44
-
16:35
-
16:32
-
16:12
-
15:42
-
15:20
-
14:57
-
14:51