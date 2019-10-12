Яшкин: мы начали лезть на ворота, и «Автомобилист» запаниковал
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Автомобилистом» (6:3).
«Очень интересная и сложная игра была. Какой-то характер показали. Все помогли каким-то плюсом, командно сыграли. Не знаю, лучший второй период или нет. В принципе, мы всю игру неплохо играли. Просто начали лезть на ворота, и «Автомобилист» запаниковал. Конечно, сложно играть, когда всё время в своей зоне проводишь. Все молодцы.
Все хотели помочь Ерёменко, в первом периоде получилось не очень, но потом собрались и довели дело до конца. Приятно оформить дубль, каждую игру есть моменты, реализовывать их надо. Сегодня вот получилось», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Московское «Динамо» победило «Автомобилист», отыгравшись с 0:2
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