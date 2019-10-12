Второй номер драфта Какко забросил дебютную шайбу в НХЛ
Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко отметился голом в первом периоде матча с «Эдмонтон Ойлерз». Таким образом, 18-летний форвард забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге, для чего ему понадобилось три матча.
Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL GIFs.
На последнем драфте НХЛ Какко был выбран под общим вторым номером.
26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство.
Какко: все ждали, что я забью свой первый гол в НХЛ уже в первом матче
- 12 октября 2019
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