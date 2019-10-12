Знарок: «Спартак» играет без голов 40 минут. Это давит

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от поражения в домашнем матче с хабаровским «Амуром» (1:2 Б).
«Вратари здорово сыграли. Если не можешь использовать свои моменты, то команда очков не наберёт. У нас много чего не получалось. Недоработали в блокировке бросков. Большинство у нас плохое сегодня было.
«Спартаку» удобнее играть в гостях? Не думаю, что это так. Это не первая и не вторая игра дома. Если будем забивать, то пойдёт лучше. А то играем без голов сорок минут. Это давит.
Хорошая игра с лидерами? Там больше эмоций отдаем, а потом без них выходим на «Северсталь». В любом случае надо работать.
Ансель Галимов долго не катался, надо чуть подождать, когда он наберет оптимальные кондиции", — цитирует тренера официальный сайт «Спартака».
- 12 октября 2019
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:05
-
20:55
-
20:46
-
20:40
-
20:37
-
20:33
-
20:29
-
20:24
-
20:22
-
20:19
-
20:15
-
19:56
-
19:49
-
19:41
-
19:37
-
19:31
-
19:29
-
19:00
-
18:56
-
18:31
-
18:23
-
18:19
-
17:49
-
17:35
-
17:32
-
17:31
-
17:03
-
16:54
-
16:44
-
16:35
-
16:32
-
16:12