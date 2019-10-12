Знарок: «Спартак» играет без голов 40 минут. Это давит

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от поражения в домашнем матче с хабаровским «Амуром» (1:2 Б).



«Вратари здорово сыграли. Если не можешь использовать свои моменты, то команда очков не наберёт. У нас много чего не получалось. Недоработали в блокировке бросков. Большинство у нас плохое сегодня было.



«Спартаку» удобнее играть в гостях? Не думаю, что это так. Это не первая и не вторая игра дома. Если будем забивать, то пойдёт лучше. А то играем без голов сорок минут. Это давит.



Хорошая игра с лидерами? Там больше эмоций отдаем, а потом без них выходим на «Северсталь». В любом случае надо работать.



Ансель Галимов долго не катался, надо чуть подождать, когда он наберет оптимальные кондиции", — цитирует тренера официальный сайт «Спартака».

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