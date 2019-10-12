Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Знарок: «Спартак» играет без голов 40 минут. Это давит

Знарок: «Спартак» играет без голов 40 минут. Это давит
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от поражения в домашнем матче с хабаровским «Амуром» (1:2 Б).

«Вратари здорово сыграли. Если не можешь использовать свои моменты, то команда очков не наберёт. У нас много чего не получалось. Недоработали в блокировке бросков. Большинство у нас плохое сегодня было.

«Спартаку» удобнее играть в гостях? Не думаю, что это так. Это не первая и не вторая игра дома. Если будем забивать, то пойдёт лучше. А то играем без голов сорок минут. Это давит.

Хорошая игра с лидерами? Там больше эмоций отдаем, а потом без них выходим на «Северсталь». В любом случае надо работать.

Ансель Галимов долго не катался, надо чуть подождать, когда он наберет оптимальные кондиции", — цитирует тренера официальный сайт «Спартака».

«Спартак» уступил «Амуру» в серии буллитов
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019