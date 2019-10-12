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Гулявцев: «Амур» не должен жить прошлым сезоном, чувствовать себя аутсайдером

Гулявцев: «Амур» не должен жить прошлым сезоном, чувствовать себя аутсайдером
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от выигранного матча со «Спартаком» (2:1 Б).

«Несмотря на небольшой счёт, игра была хорошая и интересная. «Спартак» в каких-то моментах имел преимущество в атаке, статистика говорит сама за себя. Также надо отдать должное обоим вратарям, они не позволяли забивать в нужные моменты. И Женя Аликин, и Юлиус Гудачек сыграли прекрасно. У нас результативность на не очень высоком уровне, есть проблема с реализацией. Нам приходится много играть в обороне и много шайб ловить на себя. Сегодня мы поработали хорошо, где-то нам повезло. Для нас два очка важнее сегодня, чем какой-то рисунок игры.

Что изменилось по сравнению с неудачным сентябрём? Считаю, что команда не должна жить прошлым сезоном. Не должно быть так, что, выходя на игру, команда считает себя аутсайдером. Этого не должно быть в голове. Мы должны выходить побеждать, а у нас в голове иногда было: главное — не проиграть. Мы пытаемся это донести до ребят. Мне нравится настрой команды в раздевалке. А относительно той серии неудач я скажу, что мы играли в неплохой хоккей, но нам нужно было создавать больше моментов. Стараемся играть каждый матч на победу. Сейчас важно зарабатывать очки и делать это как угодно. Потом уже никто не вспомнит, как мы их заработали», — цитирует тренера официальный сайт «Спартака».

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