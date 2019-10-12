Егор Дугин подписал контракт с «Сочи»

Нападающий Егор Дугин подписал контракт с хоккейным клубом «Сочи», информирует официальный сайт черноморской команды. Двусторонний контракт с 28-летним игроком рассчитан до завершения сезона 2019/20.
Дугин – воспитанник челябинского хоккея. Впервые нападающий попал в основу «Трактора» в сезоне-2009/10. Осенью 2012 года, после небольшой командировки в жлобинский «Металлург», он закрепился в составе челябинцев, а весной 2013 года вместе с «Трактором» дошёл до финала Кубка Гагарина.
По ходу сезона-2013/14 Дугин был обменян в московское «Динамо», где провел неполные четыре года, уезжая на половину чемпионата в «Адмирал».
После выступлений в составе «бело-голубых», форвард оказался в нижегородском «Торпедо». Сезон-2017/18 стал для Егора лучшим в плане результативности: в 56 матчах он набрал 29 (12+17) очков. В межсезонье Дугин перебрался в «Сибирь», но вскоре вернулся в «Трактор».
За свою карьеру нападающий провел 388 матчей в Континентальной хоккейной лиге и набрал 109 (48+61) очков.
- 12 октября 2019
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