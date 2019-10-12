Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Егор Дугин подписал контракт с «Сочи»

Егор Дугин подписал контракт с «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Егор Дугин подписал контракт с хоккейным клубом «Сочи», информирует официальный сайт черноморской команды. Двусторонний контракт с 28-летним игроком рассчитан до завершения сезона 2019/20.

Дугин – воспитанник челябинского хоккея. Впервые нападающий попал в основу «Трактора» в сезоне-2009/10. Осенью 2012 года, после небольшой командировки в жлобинский «Металлург», он закрепился в составе челябинцев, а весной 2013 года вместе с «Трактором» дошёл до финала Кубка Гагарина.

По ходу сезона-2013/14 Дугин был обменян в московское «Динамо», где провел неполные четыре года, уезжая на половину чемпионата в «Адмирал».

После выступлений в составе «бело-голубых», форвард оказался в нижегородском «Торпедо». Сезон-2017/18 стал для Егора лучшим в плане результативности: в 56 матчах он набрал 29 (12+17) очков. В межсезонье Дугин перебрался в «Сибирь», но вскоре вернулся в «Трактор».

За свою карьеру нападающий провел 388 матчей в Континентальной хоккейной лиге и набрал 109 (48+61) очков.

Зубов уволен из «Сочи». Ему не простили поражения и отсутствие плана
Поднимать южан из ямы будет Леонид Береснев.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019