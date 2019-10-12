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«Эдмонтон» выиграл пять матчей на старте чемпионата впервые с 1985 года

«Эдмонтон» выиграл пять матчей на старте чемпионата впервые с 1985 года
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:4. Для «рейнджеров» поражение стало первым в сезоне, у «нефтяников» — пять побед подряд.

«Эдмонтон» третий раз в истории сумел начать регулярный чемпионат с пяти выигрышей, последний раз подобное достижение покорялось канадской команде в сезоне-1985/86. Также «нефтяники» установили рекорд НХЛ, поскольку во всех матчах одерживали волевую победу.

Счёт был открыт в концовке первого периода, точным броском отметился нападающий команды хозяев Каапо Какко, для которого заброшенная шайба стала дебютной в лиге. На 27-й минуте «Эдмонтон» восстановил равновесие в счёте, гол забил защитник Оскар Клефбом. В середине третьего периода канадский клуб вышел вперёд благодаря голу своего капитана Коннора Макдэвида. На 54-й минуте Леон Драйзайтль упрочил преимущество гостей, в концовке встречи оформив дубль.

«Рейнджерс» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Эдмонтону»
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