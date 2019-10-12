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Панарин и Бучневич на двоих заработали «–6» в игре с «Эдмонтоном»

Панарин и Бучневич на двоих заработали «–6» в игре с «Эдмонтоном»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:4. Для «рейнджеров» поражение стало первым в сезоне, у «нефтяников» — пять побед подряд.

Одними из худших по показателю полезности в матче стали игроки звена «рейнджеров» Артемий ПанаринПавел БучневичМика Зибанеджад. Каждый из игроков заработал показатель полезности «–3», не отметившись результативными баллами.

Счёт был открыт в концовке первого периода, точным броском отметился нападающий команды хозяев Каапо Какко, для которого заброшенная шайба стала дебютной в лиге. На 27-й минуте «Эдмонтон» восстановил равновесие в счёте, гол забил защитник Оскар Клефбом. В середине третьего периода канадский клуб вышел вперёд благодаря голу своего капитана Коннора Макдэвида. На 54-й минуте Леон Драйзайтль упрочил преимущество гостей, в концовке встречи оформив дубль.

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