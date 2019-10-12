Лундквист сделал невероятный сейв в движении после броска Нила

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:4.



В одном из эпизодов великолепный сейв удался голкиперу «рейнджеров» Хенрику Лундквисту. Шведский вратарь, находясь в движении, сумел фантастическим образом среагировать на бросок форварда «Эдмонтона» Джеймса Нила.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» NHL.



Для «рейнджеров» поражение стало первым в сезоне, у «нефтяников» — пять побед подряд.



Одними из худших по показателю полезности в матче стали игроки звена «рейнджеров» Артемий Панарин — Павел Бучневич — Мика Зибанеджад. Каждый из игроков заработал показатель полезности «–3», не отметившись результативными баллами.