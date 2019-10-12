Лундквист сделал невероятный сейв в движении после броска Нила

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:4.
В одном из эпизодов великолепный сейв удался голкиперу «рейнджеров» Хенрику Лундквисту. Шведский вратарь, находясь в движении, сумел фантастическим образом среагировать на бросок форварда «Эдмонтона» Джеймса Нила.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» NHL.
Для «рейнджеров» поражение стало первым в сезоне, у «нефтяников» — пять побед подряд.
Одними из худших по показателю полезности в матче стали игроки звена «рейнджеров» Артемий Панарин — Павел Бучневич — Мика Зибанеджад. Каждый из игроков заработал показатель полезности «–3», не отметившись результативными баллами.
- 12 октября 2019
-
23:13
-
23:00
-
22:48
-
22:39
-
22:36
-
22:14
-
22:08
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:05
-
20:55
-
20:46
-
20:40
-
20:37
-
20:33
-
20:29
-
20:24
-
20:22
-
20:19
-
20:15
-
19:56
-
19:49
-
19:41
-
19:37
-
19:31
-
19:29
-
19:00
-
18:56
-
18:31
-
18:23
-
18:19
-
17:49
-
17:35
-
17:32