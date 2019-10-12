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Локтионов: разговоры «Металлургу» не помогают, их было очень много

Локтионов: разговоры «Металлургу» не помогают, их было очень много
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Локтионов поделился впечатлениями от выигрыша в матче с «Северсталью» (2:1).

«Удачный матч, два очка взяли, а с ними у нас сейчас проблема. Все ребята рады, что удалось победить. «Северсталь» — хорошая, быстрая команда, заряженная, ребята бегают с первой минуты до последней, и мы были готовы к этому.

Ощущаю ли позитив в игре команды? В последних пяти матчах мы набираем очки, хотя и с трудом они даются. Будем стараться с преимуществом побеждать, а не с разницей в один гол. Как не опустить руки в нашей ситуации? Разговоры тут не помогают, их было очень много. Разбирали игры, работали. Победы придут только через работу, и в нее нужно включаться засучив рукава. Никак иначе», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

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