Расписание матчей НХЛ на 13 октября 2019 года

13 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги пройдут 12 матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



1:00 (мск) «Лос-Анджелес Кингз» — «Нэшвилл Предаторз»

2:00 «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз»

2:00 «Монреаль Канадиенс» — «Сент-Луис Блюз»

2:00 «Детройт Ред Уингз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

2:00 «Каролина Харрикейнз» — «Коламбус Блю Джекетс»

2:00 «Бостон Брюинз» — «Нью-Джерси Дэвилз»

2:00 «Чикаго Блэкхоукс» — «Виннипег Джетс»

3:00 «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз»

3:30 «Миннесота Уайлд» — «Питтсбург Пингвинз»

4:00 «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс»

5:00 «Вегас Голден Найтс» — «Калгари Флэймз»

5:00 «Ванкувер Кэнакс» — «Филадельфия Флайерз»

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе, на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе, на стадионе Академии военно-воздушных сил США.