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Расписание матчей НХЛ на 13 октября 2019 года

Расписание матчей НХЛ на 13 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

13 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги пройдут 12 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

1:00 (мск) «Лос-Анджелес Кингз» — «Нэшвилл Предаторз»

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл

2:00 «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз»

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз

2:00 «Монреаль Канадиенс» — «Сент-Луис Блюз»

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис

2:00 «Детройт Ред Уингз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто

2:00 «Каролина Харрикейнз» — «Коламбус Блю Джекетс»

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус

2:00 «Бостон Брюинз» — «Нью-Джерси Дэвилз»

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк

2:00 «Чикаго Блэкхоукс» — «Виннипег Джетс»

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег

3:00 «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз»

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

3:30 «Миннесота Уайлд» — «Питтсбург Пингвинз»

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург

4:00 «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс»

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Аризона Койотс
Глендейл

5:00 «Вегас Голден Найтс» — «Калгари Флэймз»

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари

5:00 «Ванкувер Кэнакс» — «Филадельфия Флайерз»

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе, на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе, на стадионе Академии военно-воздушных сил США.

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