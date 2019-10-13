Расписание матчей НХЛ на 13 октября 2019 года

13 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги пройдут 12 матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
1:00 (мск) «Лос-Анджелес Кингз» — «Нэшвилл Предаторз»
2:00 «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз»
2:00 «Монреаль Канадиенс» — «Сент-Луис Блюз»
2:00 «Детройт Ред Уингз» — «Торонто Мэйпл Лифс»
2:00 «Каролина Харрикейнз» — «Коламбус Блю Джекетс»
2:00 «Бостон Брюинз» — «Нью-Джерси Дэвилз»
2:00 «Чикаго Блэкхоукс» — «Виннипег Джетс»
3:00 «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз»
3:30 «Миннесота Уайлд» — «Питтсбург Пингвинз»
4:00 «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс»
5:00 «Вегас Голден Найтс» — «Калгари Флэймз»
5:00 «Ванкувер Кэнакс» — «Филадельфия Флайерз»
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе, на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе, на стадионе Академии военно-воздушных сил США.
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