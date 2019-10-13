Два гола Наместникова принесли «Оттаве» победу над «Тампой»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на своем льду победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2.



Главным героем прошедшего матча стал нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников. На счету россиянина передача и дубль. Эти заброшенные шайбы стали для Владислав первыми в новом регулярном сезоне НХЛ. Ещё по голу в составе «Оттавы» забили Колин Уайт и Жан-Габриэль Пажо.

В минувшем сезоне Наместников набрал 31 (11+20) очко в 78 играх регулярного чемпионата НХЛ. В нынешней регулярке россиянин сыграл два матча за «Рейнджерс» при общем показателе «-2». В новом клубе Наместников продолжил играть под 90-м номером.