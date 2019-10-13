Два гола Наместникова принесли «Оттаве» победу над «Тампой»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на своем льду победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2.
Главным героем прошедшего матча стал нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников. На счету россиянина передача и дубль. Эти заброшенные шайбы стали для Владислав первыми в новом регулярном сезоне НХЛ. Ещё по голу в составе «Оттавы» забили Колин Уайт и Жан-Габриэль Пажо.
В минувшем сезоне Наместников набрал 31 (11+20) очко в 78 играх регулярного чемпионата НХЛ. В нынешней регулярке россиянин сыграл два матча за «Рейнджерс» при общем показателе «-2». В новом клубе Наместников продолжил играть под 90-м номером.
Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
- 13 октября 2019
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02:17
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- 12 октября 2019
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23:41
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23:00
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22:48
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22:36
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22:08
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21:53
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21:45
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21:29
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21:05
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20:55
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20:46
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20:40
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20:37
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20:33
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20:29
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20:24
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20:22
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20:19
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20:15
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19:56
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19:49
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19:41
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19:00
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