Гол Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Нэшвилл»

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз», забросив 3 шайбы на последней минуте матча. Игра завершилась со счётом 7:4.
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отметился голом в ворота «Нэшвилла». В конце второго периода он сделал счёт 4:1 в пользу своей команды. Это второй гол россиянина в этом сезоне.
Ковальчук вернулся в Национальную хоккейную лигу перед сезоном-2018/19, выбрав предложение трёхлетнего контракта с «Лос-Анджелес Кингз». С сезона-2013/14 форвард выступал за СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина и один раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ. В составе сборной России форвард выиграл ОИ-2018, а также стал чемпионом мира.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Лос-Анджелес Кингз».
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