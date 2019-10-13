Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Нэшвилл»

Гол Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ 0

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз», забросив 3 шайбы на последней минуте матча. Игра завершилась со счётом 7:4.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отметился голом в ворота «Нэшвилла». В конце второго периода он сделал счёт 4:1 в пользу своей команды. Это второй гол россиянина в этом сезоне.

Ковальчук вернулся в Национальную хоккейную лигу перед сезоном-2018/19, выбрав предложение трёхлетнего контракта с «Лос-Анджелес Кингз». С сезона-2013/14 форвард выступал за СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина и один раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ. В составе сборной России форвард выиграл ОИ-2018, а также стал чемпионом мира.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Гранлунд (Эллис, Форсберг) – 04:55' (5x5)   1:1 Амадио (Ковальчук, Уокер) – 08:47' (5x5)   2:1 Копитар (Браун, Уокер) – 11:14' (5x5)   3:1 Клиффорд (Райан) – 26:53' (5x5)   4:1 Ковальчук (Амадио) – 38:12' (5x5)   4:2 Арвидссон (Джохансен, Йернкрок) – 41:17' (5x5)   4:3 Дюшейн (Йози, Джохансен) – 50:56' (5x4)   4:4 Сиссонс (Эллис, Экхольм) – 51:30' (5x5)   5:4 Иафалло (Браун, Мартинес) – 59:01' (5x5)   6:4 Браун (Копитар, Картер) – 59:24' (en)   7:4 Даути (Тоффоли) – 59:31' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019