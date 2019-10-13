Илья Михеев забил шикарный гол в ворота «Детройта»
В эти минуты идет матч регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» с «Детройт Ред Уингз». Счёт 2:1. Нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился красивым голом в ворота «Детройта».
В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2019 Михеев отметился 4 заброшенными шайбами и 7 результативными передачами.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Торонто Мэйпл Лифс».
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