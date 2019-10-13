Два очка Михеева помогли «Торонто» обыграть «Детройт»

«Торонто Мэйпл Лифс» на выезде выиграл у «Детройт Ред Уинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Матч прошёл на арене «Литтл Сизарс-арена» в Детройте. Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев отметился голом и голевой передачей.

В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2019 Михеев отметился 4 заброшенными шайбами и 7 результативными передачами.

«Торонто» 16 октября сыграет с «Миннесотой Уайлд». «Детройт» в этот же день сыграет с «Ванкувер Кэнакс».