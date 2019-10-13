Два очка Михеева помогли «Торонто» обыграть «Детройт»
«Торонто Мэйпл Лифс» на выезде выиграл у «Детройт Ред Уинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Матч прошёл на арене «Литтл Сизарс-арена» в Детройте. Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев отметился голом и голевой передачей.
В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2019 Михеев отметился 4 заброшенными шайбами и 7 результативными передачами.
«Торонто» 16 октября сыграет с «Миннесотой Уайлд». «Детройт» в этот же день сыграет с «Ванкувер Кэнакс».
НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 де ла Роуз (Немет, Абделкейдер) – 03:44' (5x5) 1:1 Шор (Тимашов) – 09:57' (5x5) 1:2 Михеев (Капанен) – 39:30' (5x5) 1:3 Керфут (Михеев, Сандин) – 49:11' (5x5) 2:3 Хельм (Абделкейдер, де ла Роуз) – 49:35' (5x5) 2:4 Маззин (Тимашов, Шор) – 53:34' (5x5) 2:5 Мур (Таварес) – 57:47' (en)
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