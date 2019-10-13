«Флорида» проиграла «Айлендерс», несмотря на два очка Дадонова

«Нью-Йорк Айлендерс» выиграл у «Флориды Пантерз» по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Встреча проходила на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке. Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отметился голевой передачей и голом. Это третья заброшенная шайба для россиянина в этом сезоне.



Евгений Дадонов — нападающий, воспитанник ХК «Трактор», где начал свою профессиональную карьеру в 2006 году. На драфте НХЛ 2007 года под общим 71-м номером выбран клубом «Флорида Пантерз», в системе которого провёл три сезона. В 55 матчах в НХЛ на счету Дадонова 20 (10+10) очков. С 2012 года выступал в ХК «Донбасс». По итогам регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2014/15 завоевал серебряные медали чемпионата России в составе СКА и стал обладателем Кубка Гагарина.

Следующая встреча для «Флориды» пройдёт 14 октября с «Нью-Джерси Дэвилз». «Айлендерс» в этот же день сыграют с «Сент-Луис Блюз».