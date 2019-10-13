Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Два очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Монреалем»

Два очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Монреалем»
Хоккей / НХЛ 0

«Монреаль Канадиенс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 6:3 (2:1, 1:2, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Монреаля» Брендан Галлахер, набравший 3 (1+2) очка. Двумя баллами за результативность в составе победителей отметились: Томаш Татар (1+1), Макс Доми (1+1) и Джонатан Друен (1+1).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 17 минут 8 секунд, набрал 2 (0+2) очка и совершил 4 силовых приёма. Иван Барбашев окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» в гостях обыграл «Каролину Харрикейнз» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Для «Харрикейнз» это поражение стало первым в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Татар (Галлахер) – 12:59' (5x5)   1:1 Шенн (Тарасенко, Шварц) – 17:57' (5x5)   2:1 Друен (Шьяро, Фолин) – 18:47' (5x5)   2:2 Бле (Боумистер) – 21:05' (5x5)   2:3 Данн (Шенн, Тарасенко) – 32:50' (5x4)   3:3 Дано (Татар, Галлахер) – 35:35' (5x5)   4:3 Лехконен (Питри, Уил) – 47:30' (5x5)   5:3 Галлахер (Доми, Мете) – 51:56' (5x5)   6:3 Доми (Друен, Кулак) – 57:32' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Нутиваара (Мюррей, Веннберг) – 10:17' (5x5)   1:1 Хаула (Дзингел, Нечас) – 10:44' (5x5)   2:1 Хэмилтон (Славин, Фёгеле) – 22:51' (5x5)   2:2 Бьёркстранд (Мюррей, Веннберг) – 23:08' (5x5)   2:3 Дюбуа (Нюквист) – 41:15' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019