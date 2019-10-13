Михеев – о начале карьеры в НХЛ: я очень счастлив каждый день
Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев, набравший 2 (1+1) очка во встрече с «Детройт Ред Уингз» (5:2), поделился впечатлениями от начала карьеры в НХЛ.
«Я не думаю о своём уверенном старте в «Торонто». Я просто работаю, потому что это мой первый сезон в НХЛ, я в другой стране, это другой менталитет и новая система для меня. Я очень счастлив каждый день, когда прихожу на тренировочный каток или на «Скотиабанк-арену» на игру, я очень рад», — цитирует Михеева репортёр TSN Марк Мастерс в своём «твиттере».
В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 6 матчах, записав на свой счёт 5 (3+2) баллов за результативность при показателе полезности «+5».
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У русского форварда два очка в победном матче и признание партнёров.
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