Михеев – о начале карьеры в НХЛ: я очень счастлив каждый день

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев, набравший 2 (1+1) очка во встрече с «Детройт Ред Уингз» (5:2), поделился впечатлениями от начала карьеры в НХЛ.

«Я не думаю о своём уверенном старте в «Торонто». Я просто работаю, потому что это мой первый сезон в НХЛ, я в другой стране, это другой менталитет и новая система для меня. Я очень счастлив каждый день, когда прихожу на тренировочный каток или на «Скотиабанк-арену» на игру, я очень рад», — цитирует Михеева репортёр TSN Марк Мастерс в своём «твиттере».

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 6 матчах, записав на свой счёт 5 (3+2) баллов за результативность при показателе полезности «+5».