Овечкин вышел на чистое 3-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забил четвёртый гол в сезоне, отправив шайбу в пустые ворота в концовке встречи. Таким образом, он вышел на третье место по голам в пустые ворота за всю историю Национальной хоккейной лиги (34 гола), обогнав Марио Лемье (33).
Только два игрока в истории лиги, начиная с сезона-1933/34, забили больше голов в пустые ворота. Это Уэйн Гретцки (56 голов) и Мариан Госса (40 шайб). Лишь российский нападающий продолжает карьеру.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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