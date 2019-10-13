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«Вегас» дома разгромил «Калгари», «Ванкувер» по буллитам обыграл «Филадельфию»

«Вегас» дома разгромил «Калгари», «Ванкувер» по буллитам обыграл «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ 0

«Вегас Голден Найтс» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась с разгромным счётом 6:2 (1:0, 3:2, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Голами в составе победителей отметились: Томаш Носек, Марк Стоун, Уильям Каррье, Пол Штястны, Райан Ривз и Коди Гласс. Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил 33 броска из 35.

Российский нападающий «Голден Найтс» Валентин Зыков провёл на льду 11 минут 11 секунды, набрал 1 (0+1) очко и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Филадельфию Флайерз» — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0). Решающую попытку в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Таннер Пирсон.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Носек (Каррье, Стоун) – 03:24' (5x5)   1:1 Андерссон (Баклунд, Ткачук) – 24:02' (5x5)   1:2 Годро (Монахан) – 24:35' (5x5)   2:2 Стоун (Пасиоретти) – 26:44' (5x5)   3:2 Каррье (Карлссон, Меррилл) – 29:54' (5x5)   4:2 Штястны (Пасиоретти, Энгелланд) – 37:26' (5x5)   5:2 Ривз – 44:47' (5x5)   6:2 Гласс (Зыков, Хаг) – 57:12' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Бёзер (Петтерссон, Танев) – 05:01' (5x5)   1:1 Тварински (Браун, Санхайм) – 23:14' (5x5)   2:1 Пирсон (Танев, Ливо) – 24:27' (5x5)   2:2 Линдблом (Конечны, Нисканен) – 54:58' (5x4)   3:2 Пирсон – 65:00' ( ПБ)
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