«Вегас» дома разгромил «Калгари», «Ванкувер» по буллитам обыграл «Филадельфию»

«Вегас Голден Найтс» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась с разгромным счётом 6:2 (1:0, 3:2, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Голами в составе победителей отметились: Томаш Носек, Марк Стоун, Уильям Каррье, Пол Штястны, Райан Ривз и Коди Гласс. Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил 33 броска из 35.

Российский нападающий «Голден Найтс» Валентин Зыков провёл на льду 11 минут 11 секунды, набрал 1 (0+1) очко и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Филадельфию Флайерз» — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0). Решающую попытку в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Таннер Пирсон.