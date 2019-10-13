Результаты матчей НХЛ за 13 октября 2019 года

13 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4
«Лос-Анджелес Кингз» — «Нэшвилл Предаторз» — 7:4
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» — 3:2 Б
«Монреаль Канадиенс» — «Сент-Луис Блюз» — 6:3
«Детройт Ред Уингз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:5
«Каролина Харрикейнз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3
«Бостон Брюинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:0
«Чикаго Блэкхоукс» — «Виннипег Джетс» — 2:3 ОТ
«Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:4
«Миннесота Уайлд» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:7
«Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс» — 3:2 ОТ
«Вегас Голден Найтс» — «Калгари Флэймз» — 6:2
«Ванкувер Кэнакс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:2 Б
- 13 октября 2019
-
08:40
-
08:25
-
08:15
-
08:00
-
07:05
-
06:51
-
06:11
-
06:05
-
05:51
-
05:35
-
05:30
-
04:56
-
04:50
-
04:42
-
04:09
-
03:59
-
02:17
-
01:44
-
00:15
-
00:00
- 12 октября 2019
-
23:41
-
23:13
-
23:00
-
22:48
-
22:39
-
22:36
-
22:14
-
22:08
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:05
-
20:55
-
20:46
-
20:40