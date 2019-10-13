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Результаты матчей НХЛ за 13 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 13 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

13 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Какко (Строум) – 18:28' (5x5)   1:1 Клефбом (Ньюджент-Хопкинс) – 26:45' (5x5)   1:2 Макдэвид (Драйзайтль, Клефбом) – 49:44' (5x4)   1:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бир) – 53:12' (5x5)   1:4 Драйзайтль (Нурс) – 59:45' (en)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Нэшвилл Предаторз» — 7:4

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Гранлунд (Эллис, Форсберг) – 04:55' (5x5)   1:1 Амадио (Ковальчук, Уокер) – 08:47' (5x5)   2:1 Копитар (Браун, Уокер) – 11:14' (5x5)   3:1 Клиффорд (Райан) – 26:53' (5x5)   4:1 Ковальчук (Амадио) – 38:12' (5x5)   4:2 Арвидссон (Джохансен, Йернкрок) – 41:17' (5x5)   4:3 Дюшейн (Йози, Джохансен) – 50:56' (5x4)   4:4 Сиссонс (Эллис, Экхольм) – 51:30' (5x5)   5:4 Иафалло (Браун, Мартинес) – 59:01' (5x5)   6:4 Браун (Копитар, Картер) – 59:24' (en)   7:4 Даути (Тоффоли) – 59:31' (5x5)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» — 3:2 Б

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Мальгин (Дадонов, Уигар) – 05:34' (5x5)   1:1 Ли (Барзал, Тэйвз) – 25:40' (5x5)   2:1 Бейли (Эберле, Пелеч) – 37:31' (5x5)   2:2 Дадонов (Юбердо, Строльман) – 53:58' (5x5)   3:2 Нельсон – 65:00' ( ПБ)

«Монреаль Канадиенс» — «Сент-Луис Блюз» — 6:3

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Татар (Галлахер) – 12:59' (5x5)   1:1 Шенн (Тарасенко, Шварц) – 17:57' (5x5)   2:1 Друен (Шьяро, Фолин) – 18:47' (5x5)   2:2 Бле (Боумистер) – 21:05' (5x5)   2:3 Данн (Шенн, Тарасенко) – 32:50' (5x4)   3:3 Дано (Татар, Галлахер) – 35:35' (5x5)   4:3 Лехконен (Питри, Уил) – 47:30' (5x5)   5:3 Галлахер (Доми, Мете) – 51:56' (5x5)   6:3 Доми (Друен, Кулак) – 57:32' (en)

«Детройт Ред Уингз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:5

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 де ла Роуз (Немет, Абделкейдер) – 03:44' (5x5)   1:1 Шор (Тимашов) – 09:57' (5x5)   1:2 Михеев (Капанен) – 39:30' (5x5)   1:3 Керфут (Михеев, Сандин) – 49:11' (5x5)   2:3 Хельм (Абделкейдер, де ла Роуз) – 49:35' (5x5)   2:4 Маззин (Тимашов, Шор) – 53:34' (5x5)   2:5 Мур (Таварес) – 57:47' (en)

«Каролина Харрикейнз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Нутиваара (Мюррей, Веннберг) – 10:17' (5x5)   1:1 Хаула (Дзингел, Нечас) – 10:44' (5x5)   2:1 Хэмилтон (Славин, Фёгеле) – 22:51' (5x5)   2:2 Бьёркстранд (Мюррей, Веннберг) – 23:08' (5x5)   2:3 Дюбуа (Нюквист) – 41:15' (5x5)

«Бостон Брюинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:0

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Маршан (Пастрняк) – 03:33' (5x5)   2:0 Нордстрём (Вагнер, Курали) – 11:22' (5x5)   3:0 Бержерон (Дебраск, Маршан) – 39:14' (5x4)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Виннипег Джетс» — 2:3 ОТ

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Саад (Карпентер) – 04:02' (4x5)   2:0 Сибрук (Кубалик, Кит) – 12:37' (5x4)   2:1 Элерс (Пионк, Рослович) – 27:05' (5x4)   2:2 Копп (Коннор, Дальстрём) – 51:44' (5x5)   2:3 Шайфли (Уилер, Моррисси) – 60:47' (3x3)

«Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:4

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Врана, Лайпсик) – 03:17' (5x4)   0:2 Карлсон (Хэтэуэй, Дауд) – 27:13' (5x5)   0:3 Кузнецов (Бекстрём, Карлсон) – 43:35' (5x5)   1:3 Факса (Янмарк, Хейсканен) – 47:00' (5x5)   1:4 Овечкин (Уилсон) – 59:03' (en)

«Миннесота Уайлд» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:7

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хёрнквист (Шульц, Кросби) – 14:54' (5x4)   0:2 Кросби (Летанг, Мюррей) – 23:26' (5x5)   1:2 Цукер (Хант, Сперджен) – 23:54' (5x4)   1:3 Джонсон (Лафферти, Астон-Риз) – 31:11' (5x5)   1:4 Летанг (Дюмулен, Танев) – 32:58' (5x5)   1:5 Бландизи (Джонсон, Лафферти) – 33:39' (5x5)   2:5 Сперджен (Фолиньо, Раск) – 36:46' (5x5)   2:6 Гюнцель (Хёрнквист) – 50:48' (5x4)   3:6 Хант (Фиала, Стаал) – 55:23' (5x5)   4:6 Канин (Сперджен, Бродин) – 55:44' (5x5)   4:7 Лафферти – 58:49' (en)

«Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс» — 3:2 ОТ

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Кадри (Макар, Маккиннон) – 46:57' (5x4)   2:0 Джост (Макар, Ньето) – 48:46' (5x5)   2:1 Грабнер (Ричардсон, Экман-Ларссон) – 49:27' (5x5)   2:2 Шмальц (Келлер, Голигоски) – 56:03' (5x5)   3:2 Бураковски (Рантанен, Жирар) – 63:29' (3x3)

«Вегас Голден Найтс» — «Калгари Флэймз» — 6:2

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Носек (Каррье, Стоун) – 03:24' (5x5)   1:1 Андерссон (Баклунд, Ткачук) – 24:02' (5x5)   1:2 Годро (Монахан) – 24:35' (5x5)   2:2 Стоун (Пасиоретти) – 26:44' (5x5)   3:2 Каррье (Карлссон, Меррилл) – 29:54' (5x5)   4:2 Штястны (Пасиоретти, Энгелланд) – 37:26' (5x5)   5:2 Ривз – 44:47' (5x5)   6:2 Гласс (Зыков, Хаг) – 57:12' (5x5)

«Ванкувер Кэнакс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:2 Б

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Бёзер (Петтерссон, Танев) – 05:01' (5x5)   1:1 Тварински (Браун, Санхайм) – 23:14' (5x5)   2:1 Пирсон (Танев, Ливо) – 24:27' (5x5)   2:2 Линдблом (Конечны, Нисканен) – 54:58' (5x4)   3:2 Пирсон – 65:00' ( ПБ)
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