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Наместников — о победе в матче с «Тампой»: никогда не стоит бояться соперника

Наместников — о победе в матче с «Тампой»: никогда не стоит бояться соперника
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2). Российский форвард провёл на льду почти 22 минуты, за которые успел оформить дубль и сделать результативную передачу.

«Никогда не стоит бояться соперника. Надо просто выходить и играть в свой хоккей, не думая, против кого играешь. Что мы сегодня и сделали. Нам удалось минимизировать шансы соперника, за что мы были вознаграждены.

Здесь намного спокойнее, чем в Нью-Йорке. У меня есть возможность парковать машину, не приходится ходить везде пешком, что хорошо. Здесь более расслабленная атмосфера, которой я наслаждаюсь каждую секунду», — цитирует Наместникова пресс-служба НХЛ.

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