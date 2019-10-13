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Капитан «Далласа» Бенн вылетел за борт и едва не столкнулся с Овечкиным

Капитан «Далласа» Бенн вылетел за борт и едва не столкнулся с Овечкиным
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей. Таким образом, «Кэпиталз» прервали серию из трёх поражений.

Во время матча произошёл интересный момент: в одном из игровых эпизодов защитник «Вашингтона» Тайлер Льюингтон силовым приёмом отправил нападающего «Далласа» Джейми Бенна прямиком на скамейку «Кэпиталз», где находился капитан «столичных» Александр Овечкин.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Голами в составе победителей отметились Том Уилсон, Джон Карлсон, Евгений Кузнецов и Овечкин. Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 24 броска из 25. Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился.

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