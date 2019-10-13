«Нью-Джерси» впервые за шесть лет проиграл пять матчей кряду на старте сезона
«Бостон Брюинз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Для «Дэвилз» это поражение стало пятым кряду. «Дьяволы» впервые за шесть лет проиграли пять матчей подряд на старте сезона.
Турнирная таблица и результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэд Маршан, Юаким Нордстрём и Патрис Бержерон. Голкипер «Бостона» Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 31 бросок.
Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 14 минут 53 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и не отметился результативными действиями.
«Нью-Джерси» потерпел пятое поражение подряд, проиграв в гостях «Бостону»
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