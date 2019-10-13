Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока. Ему наложили 20 швов

Знаменитый нападающий Уэйн Гретцки рассказал, как несколько дней назад упал в обморок.

«Несколькими днями ранее я утром пил кофе с женой и детьми. Увидел знакомого, встал и хотел поздороваться, но вместо этого просто потерял сознание и рухнул на пол. Мы вынуждены были поехать в больницу университета Альберты, где мне провели полное обследование — от головного мозга до сердца. Выяснилось, что это просто случай обезвоживания организма.

Но у меня было около 20 швов на подбородке и четыре или пять на глазу. Мне казалось, что кто-то подложил наркотики в мой кофе, но, как выяснилось, я легкомысленно относился к обезвоживанию, поэтому отключился. Пока что я болею, но через пару недель, как мне сказали, буду полностью здоров», — сказал Гретцки в интервью корреспонденту The Athletic Эрику Духачеку.