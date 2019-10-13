НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня
Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх главных звёзд игрового дня. В североамериканской лиге состоялось 14 матчей. Российские хоккеисты не были отмечены лигой.
Главной звездой дня признан голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск. В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) шведский вратарь отразил 31 бросок, оформив первый шат-аут в сезоне.
Второй звездой стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. В матче с «Миннесотой Уайлд» (7:4) канадский нападающий забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски. Шведский нападающий отличился в овертайме матча с «Аризоной Койотс» (3:2 ОТ). На его счету также результативная передача.
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