НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх главных звёзд игрового дня. В североамериканской лиге состоялось 14 матчей. Российские хоккеисты не были отмечены лигой.

Главной звездой дня признан голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск. В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) шведский вратарь отразил 31 бросок, оформив первый шат-аут в сезоне.

Второй звездой стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. В матче с «Миннесотой Уайлд» (7:4) канадский нападающий забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски. Шведский нападающий отличился в овертайме матча с «Аризоной Койотс» (3:2 ОТ). На его счету также результативная передача.