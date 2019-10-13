Крылов: звезда Черепанова всегда будет светить для нас и никогда не погаснет

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов почтил память Алексея Черепанова, скончавшегося 13 октября 2008 года.

«Каждый год мы вспоминаем этот день. Смерть Алексея Черепанова стала трагедией для семьи, для клуба, для города, для всего хоккея в целом. Потеря, которую не восполнить. Боль, которую не забыть. Лёша был особенным — талантливым и невероятно перспективным игроком, любимцем болельщиков… С его жизнью закончилась история удивительного хоккеиста, закончилась, едва начавшись.

Лёша научил всех нас многому. Быть внимательными к близким, ценить каждое мгновение рядом с ними, заботиться о них. Сегодня все мы должны сделать всё возможное, чтобы не допустить повторения того, что пережила семья Черепановых и весь Омск вместе с ней. Здоровье наших хоккеистов — приоритет.

Лёшу мы будем помнить всегда. Для нас всегда будет светить яркая звезда, которая никогда не погаснет. Звезда Алексея Черепанова», — цитирует Крылова пресс-служба омского клуба.