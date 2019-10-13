Михеев выдал один из лучших стартов карьеры в НХЛ в истории «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» на выезде выиграл у «Детройт Ред Уинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Матч прошёл на арене «Литтл Сизарс-арена» в Детройте.
Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев отметился голом и голевой передачей. В активе Михеева пять очков в шести матчах в НХЛ. Илья выдал один из лучших стартов карьеры в НХЛ в истории «Торонто». В сезоне-2016/17 Остон Мэттьюс на аналогичном отрезке сезона набрал 10 очков, в том же чемпионате Вильям Нюландер набрал девять очков. Ещё четыре новичка «Торонто» набирали шесть баллов, а следом с пятью очками расположился Михеев.
В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2019 Михеев отметился четырьмя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.
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