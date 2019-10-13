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Варламов: сегодня почувствовал себя собой

Варламов: сегодня почувствовал себя собой
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:2 Б). Российский вратарь отразил 35 бросков в игровое время матча, после чего отразил три буллита в серии послематчевых бросков.

«Сегодня почувствовал себя собой, да и команда играла в другой хоккей. Все здорово отработали в обороне, как и полагается», — цитирует Варламова пресс-служба НХЛ.

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отметился голевой передачей и голом. Это третья заброшенная россиянином шайба в этом сезоне. Следующая встреча «Флориды Пантерз» пройдёт 14 октября с «Нью-Джерси Дэвилз». «Айлендерс» в этот же день сыграет с «Сент-Луис Блюз».

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