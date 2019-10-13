Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» одержал вторую победу кряду, забросив шесть шайб в ворота «Куньлуня»

«Локомотив» одержал вторую победу кряду, забросив шесть шайб в ворота «Куньлуня»
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» принимал в Пекине «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей. Для ярославского клуба эта победа стала второй кряду.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Алексеев, Тай Рэтти, Павел Кудрявцев (дубль), Даниил Мисюль и Якуб Накладал. У хозяев отличились Жильбер Брюле, Тревор Мёрфи и Брэндон Ип.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев – 13:06' (5x5)   0:2 Ратти (Кудрявцев) – 23:12' (5x5)   0:3 Кудрявцев (Ландер) – 23:39' (4x5)   1:3 Брюле (Фу) – 24:51' (5x4)   1:4 Мисюль (Денисенко) – 28:22' (5x5)   2:4 Мёрфи – 28:31' (5x5)   2:5 Накладал – 35:53' (5x4)   2:6 Кудрявцев (Да Коста, Ратти) – 43:42' (5x4)   3:6 Ип (Брюле, Миллер) – 51:54' (5x4)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.

Ардашев: за всё время у «Локомотива» была только одна нормальная тренировка
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019