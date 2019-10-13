«Локомотив» одержал вторую победу кряду, забросив шесть шайб в ворота «Куньлуня»

«Куньлунь Ред Стар» принимал в Пекине «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей. Для ярославского клуба эта победа стала второй кряду.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Алексеев, Тай Рэтти, Павел Кудрявцев (дубль), Даниил Мисюль и Якуб Накладал. У хозяев отличились Жильбер Брюле, Тревор Мёрфи и Брэндон Ип.
Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.
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