Овечкин вышел на чистое 7-е место в истории НХЛ по голам в гостевых матчах

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей.

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забил четвёртый гол в сезоне, отправив шайбу в пустые ворота в концовке встречи. Таким образом, он вышел на чистое седьмое место в истории североамериканской лиги по голам в гостевых матчах (334). Александр превзошёл результат Фила Эспозито (333).

Следующей целью российского форварда является результат Марселя Дионна (346). Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (402). Второе место занимает Стив Айзерман (362), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (356). В топ-5 также входят Бретт Халл (353) и Горди Хоу (352).