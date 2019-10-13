Тарасенко впервые в карьере не забил в пяти матчах кряду на старте сезона НХЛ

«Монреаль Канадиенс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 6:3 (2:1, 1:2, 3:0) в пользу хозяев.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко ещё не отличался в нынешнем сезоне. После пяти матчей на счету 27-летнего россиянина четыре результативные передачи и ни одного гола.

Статистика Владимира Тарасенко в регулярном чемпионате-2019/20

Тарасенко впервые в карьере не забил в первых пяти матчах чемпионата. Ранее его худшим снайперским результатом на этом отрезке была одна шайба, заброшенная в стартовых матчах сезона-2014/15.

В трёх случаях (2012/13, 2013/14 и 2016/17) россиянину удавалось забить четыре гола в первых пяти играх, это его лучший показатель.