Тарасенко впервые в карьере не забил в пяти матчах кряду на старте сезона НХЛ

«Монреаль Канадиенс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 6:3 (2:1, 1:2, 3:0) в пользу хозяев.
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко ещё не отличался в нынешнем сезоне. После пяти матчей на счету 27-летнего россиянина четыре результативные передачи и ни одного гола.
Статистика Владимира Тарасенко в регулярном чемпионате-2019/20
Тарасенко впервые в карьере не забил в первых пяти матчах чемпионата. Ранее его худшим снайперским результатом на этом отрезке была одна шайба, заброшенная в стартовых матчах сезона-2014/15.
В трёх случаях (2012/13, 2013/14 и 2016/17) россиянину удавалось забить четыре гола в первых пяти играх, это его лучший показатель.
- 13 октября 2019
-
14:34
-
14:04
-
13:47
-
13:30
-
13:05
-
12:42
-
12:20
-
12:00
-
11:31
-
11:05
-
11:00
-
10:35
-
10:11
-
10:00
-
09:36
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:15
-
08:00
-
07:05
-
06:51
-
06:11
-
06:05
-
05:51
-
05:35
-
05:30
-
04:56
-
04:50
-
04:42
-
04:09
-
03:59
-
02:17
-
01:44