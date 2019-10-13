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Нападающий «Сочи» Коллинз рассказал, что нужно сделать для победы в матче с ЦСКА

Нападающий «Сочи» Коллинз рассказал, что нужно сделать для победы в матче с ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сочи» Шон Коллинз прокомментировал неудачное выступление команды в последних матчах, а также поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА.

«В первой игре с «Йокеритом» мы хорошо провели два периода, контролировали игру, но в третьем дали сопернику возможность вздохнуть. И они этим воспользовались, смогли отыграться. Очень обидно, что в той встрече мы взяли всего одно очко. В Ярославле игра получилась с акцентом на оборону, никто не хотел пропускать. Они забили нам один гол. Мы разочарованы результатом. Чтобы побеждать в таких играх, нужно забивать.

ЦСКА — топ-команда, действующие чемпионы КХЛ, это говорит о многом. У них очень сильная команда, особенно первая тройка с Капризовым и Григоренко. Думаю, нам нужно сыграть попроще, придерживаться нашей системы. Каждый должен сыграть свой лучший матч, чтобы победить в этой игре», — цитирует Коллинза пресс-служба клуба.

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