«Йокерит» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд

«Йокерит» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хельсинки. Встреча состоится сегодня, 13 октября, начало — в 16:00 мск. Финский клуб подходит к матчу с пятиматчевой победной серией.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Мозес— Контиола — Мяэналанен;

Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;

Эронен — Кивистё, Савинайнен — Регин — Оксанен;

Рясанен, Йоэнсуу — Ниеми — Анттила.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;

Сергеев— Семёнов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Пустозёров, Солодухин— Картаев — Баранов.