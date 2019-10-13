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«Йокерит» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд

«Йокерит» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Йокерит» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хельсинки. Встреча состоится сегодня, 13 октября, начало — в 16:00 мск. Финский клуб подходит к матчу с пятиматчевой победной серией.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Йокерит»:

Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Мозес— Контиола — Мяэналанен;
Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;
Эронен — Кивистё, Савинайнен — Регин — Оксанен;
Рясанен, Йоэнсуу — Ниеми — Анттила.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;
Сергеев— Семёнов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пустозёров, Солодухин— Картаев — Баранов.

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