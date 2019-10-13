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В Омске прошли похороны умершего от рака Самвела Мнацяна

В Омске прошли похороны умершего от рака Самвела Мнацяна
Хоккей / КХЛ 0

Российский хоккеист Самвел Мнацян, умерший в возрасте 29 лет, сегодня, 13 октября, был похоронен в Омске на Старо-Северном кладбище. Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда», родного клуба Мнацяна.

Фото можно посмотреть в официальной группе «Авангарда» в «ВКонтакте»

В субботу, 5 октября, стало известно, что Мнацян, проходивший курс лечения от онкологического заболевания, скончался на 30-м году жизни. За «Адмирал» Мнацян выступал в 2015–2018 годах, после чего перешёл в «Сибирь», но не успел сыграть за новосибирскую команду.

Во время предсезонного сбора «Сибири» в августе 2018 года Мнацян почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль. Поездка в Германию к профильным специалистам подтвердила онкологию.

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Ему было всего 29 лет, ещё весной 2018-го он играл в хоккей.
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