В Омске прошли похороны умершего от рака Самвела Мнацяна

Российский хоккеист Самвел Мнацян, умерший в возрасте 29 лет, сегодня, 13 октября, был похоронен в Омске на Старо-Северном кладбище. Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда», родного клуба Мнацяна.
Фото можно посмотреть в официальной группе «Авангарда» в «ВКонтакте»
В субботу, 5 октября, стало известно, что Мнацян, проходивший курс лечения от онкологического заболевания, скончался на 30-м году жизни. За «Адмирал» Мнацян выступал в 2015–2018 годах, после чего перешёл в «Сибирь», но не успел сыграть за новосибирскую команду.
Во время предсезонного сбора «Сибири» в августе 2018 года Мнацян почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль. Поездка в Германию к профильным специалистам подтвердила онкологию.
- 13 октября 2019
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